Alkollü Sürücü 11 Kişiyi Canından Ediyordu

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu öne sürülen hafif ticari araç sürücüsü, içinde 11 kişinin bulunduğu servis minibüsüne çaptı.

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında alkollü olduğu öne sürülen hafif ticari araç sürücüsü, içinde 11 kişinin bulunduğu servis minibüsüne çaptı. Hafif ticari aracın takla attığı minibüsün ise bariyerlere çarptığı kazada, araç sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.



Kaza, Denizli-Çivril karayolu Zıpır Rampası olarak bilinen noktada meydana geldi. İddiaya göre, Denizli istikametinden Çivril ilçesine seyir halinde olan Ahmet Mert Ç. yönetimindeki 34 LZ 2844 hafif ticari araç, yine aynı istikamette seyir hallinde olan ve içinde 10 yolcu bulunan bir mermer fabrikasına ait Yaşar O. idaresindeki 20 H 7247 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle, servis minibüsü yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Hafif ticari araç ise şarampole yuvarlanıp takla attı. Kazada minibüs içerisindeki yolcuların yara almadan kurtulurken hafif ticari araç sürücüsünün araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ahmet Mert Ç.'yi sıkıştığı yerden çıkarak sağlık ekiplerine teslim etti.



Polis ekiplerinin yaptıkları kontrollerde ise hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Mert Ç.'nin 2.33 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

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