Alkollü sürücü 3 kişinin yaralandığı kazayı canlı yayınlamış

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dün akşam saatlerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanmıştı. Kazaya sebebiyet veren alkollü sürücünün sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayın ile kaza anı saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden Serdivan istikametine doğru seyir halinde olan ve raporunda orta derecede alkol tespit edilen T.T. isimli sürücü idaresindeki 34 RG 9072 plakalı otomobil aynı istikamette sağ şeritte seyir halinde olan 34 BJY 441 plakalı otomobile çarpmış, çarpmanın etkisiyle ise takla atarak ters dönmüştü. Çarpışma sonucunda ise yol kenarında park halinde bulunan 54 B 2925 plakalı otomobil ile 41 DD 313 plakalı otomobil de kazadan etkilenmişti. Toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alkollü sürücü canlı yayın yaparken kaza anını kaydetti

Öte yandan, meydana gelen kazanın görüntüleri ortaya çıktı. 34 RG 9072 plakalı otomobilin alkollü olduğu tespit edilen sürücüsü T.T. kaza anını sosyal medyadan canlı yayın yaparken saniye saniye kayıt altına aldı. Görüntülerde; sürücünün müzik eşliğinde ilerlediği bulvarda önündeki seyir halinde olan araca hızla çarpma anı yer alıyor.