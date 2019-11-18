Alkollü sürücü 3 kişinin yaralandığı kazayı canlı yayınlamış

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 3 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan alkollü sürücünün kaza anını sosyal medya üzerinden canlı yayınladığı ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saat 22.00 sıralarında Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinden Serdivan istikametine doğru seyir halinde olan ve orta derecede alkol tespit edilen T.T. idaresindeki 34 RG 9072 plakalı otomobil, aynı istikamette sağ şeritte seyir eden 34 BJY 441 plakalı otomobile çarpmış, çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ters dönmüştü. Çarpışma sonucunda ise yol kenarında park halinde bulunan 54 B 2925 plakalı otomobil ile 41 DD 313 plakalı otomobil de kazadan etkilenmişti. Toplamda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. 34 RG 9072 plakalı otomobilin alkollü olduğu tespit edilen sürücüsü T.T., kaza anını sosyal medyadan canlı yayın yaparken saniye saniye kayıt altına aldı. Görüntülerde sürücünün müzik eşliğinde ilerlediği bulvarda önündeki araca hızla çarpması yer alıyor.

(İHA)