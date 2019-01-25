Alkollü Sürücü 50 Kilometrelik Kovalamacanın Ardından Yakalandı

Konya'da polisten kaçan alkollü sürücü ve beraberindeki 2 kişi, yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca sonrası yakalandı.

Konya'da polisten kaçan alkollü sürücü ve beraberindeki 2 kişi, yaklaşık 50 kilometre süren kovalamaca sonrası yakalandı.



Merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, 41 UL 314 plakalı minibüsü durdurmak istedi.



İkazlara aldırmayan sürücü, aracı polis ekiplerinin üzerine sürüp kaçmaya başladı.



Ekiplerin "Dur" ihtarına uymayan minibüstekiler, yaklaşık 50 kilometre süren kovalamacanın ardından merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki sitede yakalandı.



Suriye uyruklu sürücü Salih A. (21) ile araçtaki Akif A. (31) ve Göknur Ç. (26), polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.



Polis merkezine götürülen şüpheliler, ekip aracına bindirildikleri sırada neden kaçtıklarını soran gazetecilere, "Alkollü olduğumuz için." cevabını verdi.



Kontrolde sürücü Salih A'nın 1.32 promil alkollü olduğu tespit edildi.



Sürücüye trafik ekiplerince çeşitli suçlardan 8 bin lira para cezası kesildiği öğrenildi.

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