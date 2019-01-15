Son Dakika Haberleri: Alkollü Sürücü Akaryakıt İstasyonuna Daldı

Alkollü Sürücü Akaryakıt İstasyonuna Daldı

32 dakika önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna daldı.

Alkollü Sürücü Akaryakıt İstasyonuna Daldı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna daldı. Yürekleri ağızlara getiren kazada, şans eseri otomobil akaryakıt pompasına çok yakın bir mesafede durabildi.

Alınan bilgiye göre, gece saat 01.30 sıralarında ilçenin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi üzerinde seyreden B.T idaresindeki 10 BBG 34 plakalı araç, kontrolünü kaybederek yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyonun girişindeki demir koruyucu ve levhaları yıkan araç, akaryakıt pompasının çok yakınında güçlükle durabildi. Pompaya çarpması halinde çok ciddi bir yangının çıkmasının muhtemel olabileceği kazadan sürücü B.T yara almadan kurtuldu. Sürücünün alkollü olduğu ileri sürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:53 Kaynak: İHA

Ayvalık, Balıkesir, 3. Sayfa
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