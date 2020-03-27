Alkollü sürücü alkolmetreyi üflemeyip, polise hakaret edince gözaltına alındı - Son Dakika

BURSA'da, otomobiliyle trafik ışıklarına çarpan alkollü sürücü, alkolmetreyi üflemeyi reddedip, tartıştığı polislere hakaret edince gözaltına alındı.

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'ndeki Yunus Emre Bulvarı'nda dün gece yaşanan olayda, A.D., 16 ER 160 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, trafik ışıklarına çarptı. A.D. ile beraberindeki arkadaşı kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, vatandaşlar, polisi aradı.

İhbar üzerine gelen trafik polisi, alkollü olduğu için ayakta durmakta güçlük çeken A.D.'den alkolmetreyi üflemesini istedi. Sürücü ise reddedip, polisle tartıştı. Ceza kesilen alkollü sürücü otomobilinin çekilmek istenmesine de direnince olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi geldi. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polislere hakaretler eden A.D., gözaltına alındı.

Sürücü A.D. emniyete götürülürken, otomobili otoparka çekildi.