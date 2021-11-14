Bahçeye uçtu, aracına binip kaçmaya çalıştı: O anlar kamerada - Son Dakika

Kaza, Emek Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Kısmet Sitesinde meydana geldi. Koray A. idaresindeki 78 AAS 038 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak sitenin bahçesine uçtu. Sürücünün yara almadan atlattığı kazayı gören site sakinleri durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ayakta tedavisini yaptığı genç sürücüye alkol kontrolü yapıldı. 100 promil üzerinde alkollü çıkan sürücünün ehliyetine el konulurken ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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