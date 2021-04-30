Alkollü sürücü dehşet saçtı: 2 yaralı - Son Dakika

Hastanede alkol testi yapılan sürücünün 230 promil alkollü olduğu tespit edildi.

İnegöl'den Eskişehir istikametine seyir halinde olan sürücü Osman Yıldız yönetimindeki 16 F 4767 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç orta refüj üzerindeki koruma tellerini yırtıp çarptığı aydınlatma direğini devirdi. Yan duran otomobildeki sürücü ile yanındaki arkadaşı Engin Memişoğlu yaralandı.

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