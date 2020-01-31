Alkollü sürücü bir anneyi hayattan kopardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü bir anneyi hayattan kopardı - Son Dakika

Alkollü sürücü bir anneyi hayattan kopardı

6 saat önce

Başkent'te iki aracın karıştığı trafik kazasında, aynı araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Alkollü sürücü bir anneyi hayattan kopardı, System.String[]

Başkent'te iki aracın karıştığı trafik kazasında, aynı araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.


Olay, dün saat 21.30 sıralarında, Ankara Kuzey Çevre Yolu'nun Yükseltepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü olduğu belirlenen Orhan D. yönetimindeki 29 AB 220 plakalı otomobil, Ankara Kuzey Çevre Yolu'nda aynı istikamette, önünde seyreden Yusuf D. kontrolündeki 06 YFJ 18 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobiller farklı yönlere savruldu.


Kazada, 06 YFJ 18 plakalı otomobilde bulunan sürücü Yusuf D. ile kızı Rana D.'nin yanı sıra Mukaddes Ç. ve Özge Ç. yaralandı. Sürücünün eşi ve Rana D.'nin annesi Satı D. ise hayatını kaybetti.


Öte yandan, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Orhan D. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA

Avrupa Birliği, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 02:34 Kaynak: İHA
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