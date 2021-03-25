Alkollü sürücü, çakarlı otomobiliyle polis aracına çarptı - Son Dakika

Alkollü sürücü, çakarlı otomobiliyle polis aracına çarptı

25.03.2021 00:47
Alkollü sürücü, çakarlı otomobiliyle polis aracına çarptı, System.String[]

Kırıkkale'de alkollü sürücü, park halindeki araca çarpıp kaçarken polis aracına çarptı. Yapılan incelemelerde sürücünün çakarlı otomobilin olduğu anlaşıldı.

Kırıkkale'de H.U. yönetimindeki 34 UZR 88 plakalı otomobil, Zafer Caddesi'nde park halindeki bir araca çarparak yoluna devam etti. Bu sırada sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Zafer ve Ankara caddeleri kesişiminde görev alan polis ekipleri, otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin dur ikazına uymayan sürücü yönetimindeki otomobil, kısa süre sonra Ankara Caddesi'nde başka bir ekip aracına çarptı. Kaza üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sürücünün alkollü olduğu anlaşıldı.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan incelemede araçta çakar takalı olduğunu tespit eden ekipler, sürücüye alkollü ve çakarlı araç kullanma, trafiği tehlikeye düşürme ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uyguladı. Otoparka çekilen otomobil de trafikten men edildi.

Alkollü sürücü, çakarlı otomobiliyle polis aracına çarptı

Alkollü İçki, Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü, çakarlı otomobiliyle polis aracına çarptı - Son Dakika


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