Polisin uyandırdığı alkollü sürücü, doların üzerindeki Benjamin Franklin'in amcası olduğunu ileri sürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Polisin uyandırdığı alkollü sürücü, doların üzerindeki Benjamin Franklin'in amcası olduğunu ileri sürdü

17.06.2023 16:31

Antalya'da alkollü araç kullanıp park eden sürücü, polisler tarafından uyandırılınca cebinden çıkardığı 100 dolarlık banknotla yemek söylemek istedi. Dolar üzerinde resmi bulunan ve ABD'nin kurucularından olan Benjamin Franklin'in amcası olduğunu iddia eden şahıs, "Benzemez mi hiç, baksanıza ya. Benjamin amcam ve ben. Benim ana tarafım Karakoyunlu Yörüklerinden, babam ise Hacı Hamzalı Yörüklerinden" dedi. Paranın sahte olup olmadığı sorusunu "Benjamin amcama hakaret sayarım" diyerek yanıtladı.

İlginç olay, Serik ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Gece alkollü olarak kullandığı araçla park halindeki otomobillere çarpıp zarar veren sürücü bir sokakta aracını park edip içinde sızdı.

100 DOLARLIK BANKNOTLA YEMEK SÖYLEMEK İSTEDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine otomobiline bulunup uyandırılan alkollü sürücü, polisler araçta arama yaparken karnı acıkınca cebinden 100 dolarlık banknot çıkartıp yemek söylemek istedi.

Alkollü sürücü, cebinden çıkardığı dolarla Benjamin Franklin benzerliğini anlattı

BENJAMİN FRANKLİN'İN AMCASI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Mustafa Y. gazetecilerin çekim yaptığını görünce dolar üzerinde resmi bulunan ve ABD'nin kurucularından olan Benjamin Franklin'i kendisine benzetip bununla da yetinmedi ve Franklin'in Hacı Hamzalı Yörüklerinden olduğunu söyledi. Cebinden çıkardığı 100 dolarlık banknotlardan birini eline alıp fotoğrafıyla kendini yan yana getirerek benzerliği anlatmaya çalışan alkollü sürücü, "En çok sevdiğim amcam. Benzemez mi hiç, baksanız ya. Benjamin amcam ve ben. Benim ana tarafım Karakoyunlu Yörüklerinden, babam ise Hacı Hamzalı Yörüklerinden. Benjamin amca da aynı Hacı Hamzalı Yörüklerinin başı gibi" dedi.

Alkollü sürücü, cebinden çıkardığı dolarla Benjamin Franklin benzerliğini anlattı

"BENJAMIN AMCAMA HAKARET SAYARIM"

Polis ekipleri ile ilginç diyaloğa giren alkollü genç, paranın sahte olup olmadığı sorusuna ise "Benjamin amcama hakaret sayarım" diye konuştu. Ekipler otomobilde yaptığı incelemenin ardından şahsı önce hastaneye, ardından emniyete götürdü. İfadesi alınan sürücü serbest bırakıldı.

Alkollü sürücü, cebinden çıkardığı dolarla Benjamin Franklin benzerliğini anlattı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Benjamin Franklin, Antalya, Tragger, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisin uyandırdığı alkollü sürücü, doların üzerindeki Benjamin Franklin'in amcası olduğunu ileri sürdü - Son Dakika


Son Dakika
17:03 İsmail Kartal: Benimle Temasa Geçilmedi
16:59 Ali Koç'un Türk hoca açıklamasının ardından İlk yorum İsmail Kartal'dan: Önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum
16:36 Bahçeli'nin "100 il" çağrısı sonrası Tarsus'tan büyük hamle! "İlimize hoş geldiniz" tabelası asıldı
16:33 Bahçeli'nin "100 il" çağrısı sonrası Tarsus girişine "İlimize hoş geldiniz" tabelası asıldı
16:31 Balıkesir'de kaza: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
16:28 Balıkesir'de trafik kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
16:25 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, 2022 yılı mali faaliyetlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edildi
16:21 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetimi, 2022 yılı mali faaliyetlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edildi
16:14 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a olay yanıt: Ya aday olun ya da başımızdan çekilin
16:10 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a cevap: Ya aday olun ya da başımızdan çekilin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2023 17:11:20. #1.13#
SON DAKİKA: Polisin uyandırdığı alkollü sürücü, doların üzerindeki Benjamin Franklin'in amcası olduğunu ileri sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement