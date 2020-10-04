Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı - Son Dakika

Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı

Denizli'de, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek parka daldı.

Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı, System.String[]

Denizli'de, alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek parka daldı. Sürücü otomobile bırakarak olay yerinden kaçtığı kaza anında, parkta kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen sürücü otomobili ile caddede seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde çocuk parkına daldı. Sürücü, 20 ADY 554 plakalı Wolksvagen marka otomobiliyle park içerisinde bulunan banklara çarparak durabildi. Sürücünün aracını bırakarak olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaza anında parkta kimsenin olmaması ise olası bir yaralanmayı engellemiş oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Otomobil polis ekipleri tarafından incelendikten sonra otoparka çekildi. Otomobilde maddi hasar meydana gelirken, park içerisinde bulunan banklar ise belediye görevlileri tarafından temizlendi.

Kaçan otomobil sürücüsünün ise polis ekipleri tarafından arandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı
Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 04:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü çocuk parkına daldı, aracı bırakıp kaçtı - Son Dakika

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