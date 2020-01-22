Alkollü sürücü dehşet saçtı - Son Dakika
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Alkollü sürücü dehşet saçtı

6 saat önce

Milas'ın Gazipaşa-Firuzpaşa Mahallesi Dörtyol Mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlar alkollü olduğu iddia edilen sürücü şokunu yaşadı.

Alkollü sürücü dehşet saçtı, System.String[]

Milas'ın Gazipaşa-Firuzpaşa Mahallesi Dörtyol Mevkiinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlar alkollü olduğu iddia edilen sürücü şokunu yaşadı.


Milas merkez Gazipaşa - Firuzpaşa Mahalleleri Dörtyol Mevkiinde kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; saat 13.30 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen Ö. Ö.'nün kontrolündeki 48 LB 893 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.


Kazada araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelen 09 PF 415 plakalı otomobilin sürücüsü Servet Otuzbir yaralandı. İki araçta ise küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.


Kaza yaralanan Otuzbir ambulansla 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'ne götürülürken kazaya neden olan Ö.Ö. gözaltına alındı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Gazipaşa, Dörtyol, Milas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:46 Kaynak: İHA
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