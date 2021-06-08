Alkollü sürücü dehşet saçtı: Önce 5 araca ardından 5 yayaya çarpan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

Alkollü sürücü dehşet saçtı: Önce 5 araca ardından 5 yayaya çarpan sürücü gözaltına alındı

Yaralanan kadının yakını: " Senden bunun intikamını alacağım" diyerek sinir krizi geçirdi

ANTALYA - Antalya'da alkollü olduğu iddia edilen sürücü, güzergahı boyunca 5 araca ve 5 vatandaşa çarptıktan sonra polis ekiplerince durduruldu. Vatandaşlara dehşeti yaşatan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kepez İlçesi Namık Kemal Bulvarı üzerinde saat 22.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli İlçesi'nden şehir merkezine doğru gelmekte olan 07 BIR 98 plakalı otomobilin sürücüsü Şükrü Ö., iddiaya göre alkollü bir şekilde araç kullanarak güzergah üzerinde bulunan araçlara ve yayalara çarptı. Durumu ihbar alan polis ekipleri, aracı ve sürücüsünü Vatan Bulvarı üzerinde aldı. Bunun üzerine olay yerine şahsın çarptığı araçlardan ikisinin sürücüsü ve vatandaşlar da geldi. Polis ekipleri şahısların sürücüye tepki göstermesi üzerine polis otosuna alarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Şahsın aracında yapılan incelemede alkol şişesine rastlandı. Aracın ön camının ise adeta iç tarafa çökerek parçalandığı görüldü. Öte yandan aracın yanlarında da darbeler olduğu görüldü. Olayda yaralanan 2 şahıs 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan incelemede şahsın Korkuteli-Antalya güzergahında 5 araca ve 5 kişiye çarptığı öğrenildi. Şahsın çarptığı bir kadını ise yakınları sakinleştirdi. Şahısların tek tek ifadelerini alan polis ekipleri konu ile ilgili olarak inceleme başlattı.

"5 araç zarar gördü"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Mustafa Aşık, "Sabahtan beri kaçıyor. Alkollü araç kullanıyor. Bizi sıkıştırdı. Makas attı. Bizde yanına geldi. Sonra bizim üzerimize sürdü. 5 tane araç zarar gördü. Benim arkadaşımın kolu kırık" dedi.

"Önüne gelene çarptı"

Salih Uygur ise yaşadıklarını şöyle anlattık: "Sarhoş. Bize Korkuteli'den inerken takla attırıyordu. Işıklarda yakaladım. Önüne geçtim. Sonra hanım efendiye çarptı. Sonra çocuğa çarptı. Önüne gelene çarptı. Ben de polisi aradım" diye konuştu.