Alkollü sürücü dereye uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralı sürücü, itfaiye, jandarma, sağlık ekipleri ile vatandaşların yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü, Malkara Devlet Hastanesi 'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. - TEKİRDAĞ

Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti