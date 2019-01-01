Alkollü Sürücü Direğe Çarparak Durabildi
1 saat önce
Diyarbakır'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, refüjdeki direğe çarparak durabildi.
Diyarbakır
'da direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, refüjdeki direğe çarparak durabildi. Olayda 3 kişi hafif sıyrıklarla yaralandı.
Kaza, Yenişehir
İlçesi Ofis semti Akkoyunlu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 21 DR 176 plakalı otomobil sürücüsü alkollü olduğundan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki direğe çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 3 kişi ayakta tedavi edilerek polis ekipleri ile beraber ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Otomobil çekici çağırılarak yoldan kaldırıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:30 Kaynak: İHA
Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı
İstanbul'un Göbeğinde Akılalmaz Görüntüler! Kamyonuyla Drift Yapan Maganda Yakalandı
Kendilerine Polis Süsü Veren Hırsızlar, 2,5 Milyon Doları Çalarak Kayıplara Karıştı
Vicdansızlığın Böylesi 'Pes' Dedirtti! Eczanedekiler Bebeği Kurtarmaya Çalışırken Hırsız İş Başındaydı