Alkollü sürücü direğe çarptı, polise "hainlik yapıyorsun" dedi - Son Dakika

Alkollü sürücü direğe çarptı, polise "hainlik yapıyorsun" dedi

Alkollü kadın polis ekiplerine zor anlar yaşattı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü kadın, otomobili ile önce aydınlatma direğine çarptı ardından polis ekiplerine direndi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Murtaza Mahallesi Hamam Üstü Sokak'ta kaza meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu öğrenilen B.K., 67 ABM 326 plakalı Fiat marka otomobiliyle seyir halinde iken kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazanın yaşandığı anda kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, cezai işlem yapacağı sırada, sürücü B.K. aracını bağlatmamak için direndi.

Alkollü sürücüye, doktorun kendisini muayene edeceğini söyleyen polis memuruna "sen etme" yanıtını verince, polis memuru da "ben muayene etmeyeceğim" demesi gülüşmelere neden oldu.

Polis memuruna, "Benim arabamın haline bak sen ne diyorsun. Hainlik yapıyorsun, insan gibi yaklaşmıyorsun" diyen B.K., ekiplere zor anlar yaşattı. Sürücünün alkol metreyi üfleyememesi sonrası hastanede kan testi alınacağı öğrenildi.

Ehliyetine 2 yıl el konulduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı. Kazaya karışan otomobil ise olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.