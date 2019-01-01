Son Dakika Haberleri: Alkollü Sürücü, Direksiyon Başında Uyuyakaldı

Alkollü Sürücü, Direksiyon Başında Uyuyakaldı

51 dakika önce

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki köprülü kavşakta, kendisi için kırmızı ışık yandığını görünce duran otomobil sürücüsü Cem K., direksiyon başında uyuyakaldı.

Alkollü Sürücü, Direksiyon Başında Uyuyakaldı, System.String[]
ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesindeki köprülü kavşakta, kendisi için kırmızı ışık yandığını görünce duran otomobil sürücüsü Cem K., direksiyon başında uyuyakaldı. Polisin uyandırmak için yarım saat uğraştığı Cem K., yapılan testte 1.64 promil alkollü çıktı.

Olay, saat 06.30 sıralarında, 100. Yıl Bulvarı üzerindeki Falez Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Cem K., yönetimindeki 07 KAM 21 plakalı otomobille sinyalizasyon sistemine yaklaştığında, kendisi için kırmızı ışık yandığını görünce durdu. Trafik ışığı önünde bekleyen Cem K., sürücü koltuğunda uyuyakaldı. Cem K., arkasında duran sürücülerin çaldığı kornaları da duymadı. Aracın uzun süre aynı yerde durduğunu fark eden sürücüler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Cem K.'yi uyandırmak için yarım saat uğraştı. Cem K., uyandığında yapılan testte 1.64 promil alkollü çıktı. Cem K.'nin ehliyetine el koyulurken, aracı ise olay yerinden çektirildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:08 Kaynak: DHA

Muratpaşa, Köprülü, Antalya, 3. Sayfa
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