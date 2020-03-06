Alkollü sürücü dükkana çarparak durdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü dükkana çarparak durdu - Son Dakika

Alkollü sürücü dükkana çarparak durdu

1 saat önce

Yalova'da alkollü sürücüsü önce park halindeki otomobile çarptı, ardından dükkana çarparak durabildi.

Alkollü sürücü dükkana çarparak durdu, System.String[]

Yalova'da alkollü sürücüsü önce park halindeki otomobile çarptı, ardından dükkana çarparak durabildi.


Edinilen bilgiye göre, il merkezindeki İstanbul Caddesi'nde sürücü Abdülkadir T. (58) idaresindeki 34 UJ 6102 plakalı kamyonet, park halindeki 34 BAK 968 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan sürücü dükkana çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 155 ve 112 Sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Sürücü olay yerine gelen ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif yaralandığı öğrenilen sürücünün 1,88 promil alkolü olduğu bildirildi. Polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. - YALOVA

İstanbul Caddesi, Yalova, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:50 Kaynak: İHA
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