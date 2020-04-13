Alkollü sürücü, düz yolda kaza yaptı - Son Dakika
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Alkollü sürücü, düz yolda kaza yaptı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü düz yolda orta refüje çarparak kaza yaptı.

Alkollü sürücü, düz yolda kaza yaptı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü düz yolda orta refüje çarparak kaza yaptı. Kazada otomobil perte çıktı.


Kaza saat 04.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan A. yönetimindeki 34 KPD 38 plakalı otomobil, Kuşadası'ndan İzmir istikametine giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilk önce orta refüje daha sonra kaldırıma çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan alkol testinde Gökhan A.'nın 2.26 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, Süleyman Demirel Bulvarı bir süre kapalı kaldı. Otomobil çekici yardımıyla otoparka çektirildikten sonra trafik normale döndü. Alkollü sürücüye gerekli yasal işlem başlatıldı. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 08:11 Kaynak: İHA

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