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Alkollü sürücü düz yolda otomobiliyle takla attı - Son Dakika

Alkollü sürücü düz yolda otomobiliyle takla attı

07.11.2021 18:58

- Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil düz yolda takla attı.

- Kocaeli'nin Darıca ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil düz yolda takla attı. Kaza sonrasında sürücünün eşi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Murat A. idaresindeki 34 BC 395 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte takla attı. Kazanın şiddetiyle refüje çıkan otomobil, refüjdeki palmiye ağaçlarına çarparak dururken, otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Dilara A. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan meraklı vatandaşlar, kaza yapan otomobilin kaldırılma çalışmalarını adeta film izler gibi izledi. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobil sürücüsünün, polis ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından alkollü olarak direksiyon başına geçtiği ortaya çıktı. Ehliyetine el konularak para cezasına çarptırılan alkollü sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobil, polisler ve vatandaşların yardımıyla çevrilerek çekiciye yüklendi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Mustafa Uslu/İHA)

Alkollü sürücü düz yolda otomobiliyle takla attı
Alkollü sürücü düz yolda otomobiliyle takla attı
Alkollü sürücü düz yolda otomobiliyle takla attı
Alkollü sürücü düz yolda otomobiliyle takla attı
Alkollü sürücü düz yolda otomobiliyle takla attı
Alkollü sürücü düz yolda otomobiliyle takla attı
Alkollü sürücü düz yolda otomobiliyle takla attı
Alkollü sürücü düz yolda otomobiliyle takla attı

Otomobil, Kocaeli, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alkollü sürücü düz yolda otomobiliyle takla attı - Son Dakika


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