Alkollü sürücü düz yolda takla attı - Son Dakika
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Alkollü sürücü düz yolda takla attı

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü düz yolda otomobiliyle takla attıKaza 50. yıl caddesinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Alkollü sürücü düz yolda takla attı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü sürücü düz yolda otomobiliyle takla attı


Kaza 50. yıl caddesinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 AS 4635 plakalı otomobil sürücüsü Orkun D., İsmet İnönü Bulvarına doğru seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, orta refüje çarparak takla attı. Ters dönen araçta mahsur kalan sürücüyü vatandaşlar ve esnaflar otomobilden güçlükle çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, Orkun D.'yi Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada hurdaya dönen otomobil, kurtarıcıyla olay yerinden çekildi. Yapılan testte ise sürücünün 160 promil alkollü olduğu öğrenildi. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 08:33 Kaynak: İHA
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