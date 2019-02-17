Son Dakika Haberleri: Alkollü Sürücü Elektrik Direğine Çarptı, 1'i Ağır 3 Yaralı

Alkollü Sürücü Elektrik Direğine Çarptı, 1'i Ağır 3 Yaralı

1 saat önce

Bursa'da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen bir otomobil elektrik direğine çarparak takla attı.

Alkollü Sürücü Elektrik Direğine Çarptı, 1'i Ağır 3 Yaralı, System.String[]
Bursa'da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen bir otomobil elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Bent Caddesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Mert Aslan idaresindeki 16 NDL 72 plakalı otomobil elektrik direğine çarparak takla attı. Kazada, sürücünün yanında oturan Mustafa Zeytin otomobilde sıkıştı. Sürücü Aslan ile araçta bulunan Eren Önder ve Mustafa Zeytin yaralandı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile itfaiye sevk edildi.  Yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Mustafa Zeytin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, yaralıların araçtayken dinlediği müzik, otomobilin takla atmasına rağmen yüksek sesle çalmaya devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 09:53 Kaynak: DHA

Sabah, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cami İmamının Verdiği Vaazı Kesip Erdoğan'ı Karşılaması Sosyal Medyada Olay Oldu Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var

MİT ve Emniyet'ten Ortak Operasyon! Kırmızı Bültenle Aranan 2 Terörist Yakalandı Bu Tuvalete Giren, Duvara Not Yazmadan Çıkmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 11:35:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alkollü Sürücü Elektrik Direğine Çarptı, 1'i Ağır 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]