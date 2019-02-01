Son Dakika Haberleri: Alkollü Sürücü Gözaltına Alınırken de İçki İçmeye Devam Etti

Alkollü Sürücü Gözaltına Alınırken de İçki İçmeye Devam Etti

1 saat önce

ABD'de polisten kaçan alkollü kadın sürücü, kaçamayacağını anladıktan sonra teslim olmak için araçtan inip yere yattı.

Alkollü Sürücü Gözaltına Alınırken de İçki İçmeye Devam Etti, System.String[]
ABD'de polisten kaçan alkollü kadın sürücü, kaçamayacağını anladıktan sonra teslim olmak için araçtan inip yere yattı. Kadın sürücü yerde, elindeki alkollü içkinin kapağını açıp, içeceği içmeye başlayınca polis öfkelendi.

Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde yer alan Maryville'de polis kamerasınca kaydedildi. Polisler, dur ikazına uymayan kadın sürücünün peşine takıldı. Bir süre polisten kaçan sürücü, kaçamayacağını anlayınca aracı durdurdu. Araçtan inen kadın sürücü ve iki yolcu, polisin 'yere yatın' ikazı ile yere yattı.

Alkollü olduğu için polisten kaçtığı belirtilen kadın sürücü, yere yattığı esnada elindeki alkollü içeceği açarak içmeye başladı. Bunu gören polis memuru ise kadının elindeki şişeye alıp yere fırlattı, tekme atarak uzaklaştırdı ve kadına kızdı. Kadın ve yanındakiler gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:15 Kaynak: DHA

Tennessee, Polis, Amerika Birleşik Devletleri, Dünya
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