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Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

19.02.2022 01:15

Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı Alkollü sürücüye bin 823 lira ceza kesildi Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobili ile hafif ticari araca çarpması neticesinde bir kişinin yaralanmasına sebep olan alkollü sürücüye, bin 823 lira para cezası uygulandı.

Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Alkollü sürücüye bin 823 lira ceza kesildi

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobili ile hafif ticari araca çarpması neticesinde bir kişinin yaralanmasına sebep olan alkollü sürücüye, bin 823 lira para cezası uygulandı.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale'de Kanuni Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 71 BD 367 plakalı Skoda marka otomobil, bulvar üzerinde ilerleyen M.K.'nın kullandığı 06 U 6902 Citron marka hafif ticari araca çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde çıkan ufak çapta yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü A.A.'ya da alkollü araç kullanmaktan bin 823 lira para cezası uygulandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından büyük çapta maddi hasarın oluştuğu her iki araçta çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı.

Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı
Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

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Para Cezası, Kırıkkale, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü, hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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