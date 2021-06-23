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Alkollü sürücü hızını alamayıp polis noktasına daldı! Kazada 2'si polis 4 yaralı var - Son Dakika

Alkollü sürücü hızını alamayıp polis noktasına daldı! Kazada 2'si polis 4 yaralı var

23.06.2021 09:41

Bursa'da aşırı süratli olduğu iddia edilen otomobil, kısıtlama saatlerinde denetim yapan polis noktasına girdi. Uygulama noktasındaki polis ve polis aracına çarparak savrulan otomobil, ardından denetim için bekleyen başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 2 polis ile toplam 4 kişi yaralanırken, sürücünün 2.27 promil alkollü olduğu belirtildi.

Dün gece saat 00.30 saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde aşırı hızlı olduğu öne sürülen Doğukan U. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapılan polis noktasına daldı.

ÖNCE POLİS OTOSUNA SONRA BAŞKA BİR ARACA ÇARPTI

Otomobil önce polis memuru Rıdvan Güneş'e, ardından da polis aracına çaptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, o sırada uygulama noktasında bulunan Şuayip Günay yönetimindeki başka bir otomobile çarptı. Otomobilin çarptığı polis memuru Rıdvan Güneş yol kenarına savrularak ağır, polis aracında bulunan Ersin Güneş ile otomobillerin sürücüleri Doğukan U. ve Günay yaralandı.

Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı: 2'si polis 4 yaralı

4 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 2'si polis 4 yaralı, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralanan polis memuru Rıdvan Güneş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Aşırı süratli otomobilin alkollü sürücüsü polis noktasına daldı: 2'si polis 4 yaralı

ALKOLLÜ ÇIKTI

Öte yandan, aşırı süratli olduğu ileri sürülen otomobilin sürücüsü Doğukan U.'nun hastanede yapılan kontrolünde 2.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü sürücü hızını alamayıp polis noktasına daldı! Kazada 2'si polis 4 yaralı var

Polis Memuru, Otomobil, Doğukan, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü hızını alamayıp polis noktasına daldı! Kazada 2'si polis 4 yaralı var - Son Dakika


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