Alkollü sürücü ışıkta bekleyen araçlara daldı...Sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Alkollü sürücü ışıkta bekleyen araçlara daldı.

Alkollü sürücü ışıkta bekleyen araçlara daldı...Sürücü hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Bu araçtan sağ çıktı

Manavgat'ta alkollü sürücü ışıkta bekleyen araçlara daldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Ilıca kavşağında trafik lambalarında bekleyen 2 kamyonete arkadan çarpan otomobilin sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kamyonetin altına girerek hurdaya dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıktığı bildirilen otomobil sürücüsünün 160 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobilin çarptığı kamyonetlerden birisinde bulunan incirler, çarpmanın şiddetiyle etrafa saçılırken, kasalarda kalan incirler başka araca taşındı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet T.'nin kullandığı 07 NA 1401 plakalı otomobil, Ilıca-Kumköy kavşağında kırmızı ışıkta beklemekte olan Ali Ağaç'ın kullandığı 07 AFK 861 plakalı kamyonete arkadan çarptıktan sonra yine kırmızı ışıkta bekleyen Nurettin Yılmaz'ın kullandığı 07 LB 406 plakalı kamyonete yandan çarparak durabildi.

Kamyonetin altına girerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Ahmet T., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken ilk çarptığı kamyonetin kasasında bulunan incirler etrafa saçıldı. Kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlatan ve yapılan kontrolde 160 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Ahmet T., 112 acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer taraftan otomobilin çarptığı kamyonette kasalar içerisinde kalan incirler başka bir araca taşınmak suretiyle götürüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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