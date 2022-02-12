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'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü park halindeki araca çarptı - Son Dakika

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

12.02.2022 23:05

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü park halindeki araca çarptı Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü park halindeki araca çarpınca yakalandı.

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü park halindeki araca çarpınca yakalandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Süleymaniye mahallesi Organize bölgesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi.

Trafik Ekipleri, şüphelendikleri 16 J 4578 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, geri manevra yaparak hızla kaçmaya başladı. 16 APY 089 plakalı otomobile çarparak durdu. Kaçmaya çalışan sürücü Güray B.ekiplerce yakalandı. Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün 0.93 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Aracını Görünce Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Park halindeki otomobiline bir aracın çarptını öğrenen Çimen B., ise olay yerinde aracını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Çimen B. Eşine ait olan araçla ilk defa işe geldiğini söyledi.

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü park halindeki araca çarptı
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

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İnegöl, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü park halindeki araca çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü park halindeki araca çarptı - Son Dakika
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