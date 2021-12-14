Alkollü sürücü, kaldırımdaki reklam tabelasına daldı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü, otomobiliyle kaldırım üzerindeki reklam tabelasına daldı.

Kaza, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Yenişehir Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 34 TY 202 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerindeki reklam tabelasına çarptı. Maddi hasarın oluştuğu kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Polis ekiplerince yapılan kontrolde sürücü H.D'nin alkollü olduğu tespit edildi. Otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE