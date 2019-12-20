Alkollü sürücü kamyonetle kontrol noktasına girdi: 1'i polis 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alkollü sürücü kamyonetle kontrol noktasına girdi: 1'i polis 6 yaralı - Son Dakika

Alkollü sürücü kamyonetle kontrol noktasına girdi: 1'i polis 6 yaralı

6 saat önce

BALIKESİR'de bulunan trafik kontrol noktasına giren sürücüsü alkollü kamyonet, 2 araca çarptı.

Alkollü sürücü kamyonetle kontrol noktasına girdi: 1'i polis 6 yaralı, System.String[]
BALIKESİR'de bulunan trafik kontrol noktasına giren sürücüsü alkollü kamyonet, 2 araca çarptı. Kazada, evrak kontrolü yapan polis memuru ve 5 kişi yaralandı.

Gömeç ilçesi kırsal Karaağaç Mahallesi girişinde Edremit Bölge Trafik Denetleme İstasyonu Amirliği tarafından kontrol noktası oluşturuldu. Polis memuru Ö.A., dün saat 22.00 sıralarında kontrol için 2 araç durdurdu. Polis memuru, evrak kontrolü yaptığı sırada, T.H. yönetimindeki 10 BCN 35 plakalı kamyonet hızla kontrol noktasına girdi. Kamyonetin çarptığı 2 araçta hasar oluştu. Kazada polis memuru Ö.A. ve araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar Gömeç, Burhaniye ve Edremit devlet hastanelerine sevk edildi. Polis memuru Ö.A.'nın vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, kamyonet sürücüsü T.H.'nin 1.90 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


- Gömeçbalıkesir
Edremit, Gömeç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 1'i polis 6 yaralı
Ceren Özdemir'in katilini yakalarken bıçaklanan polislerin ifadesi ortaya çıktı Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
17:25 Marmara bölgesine lodos uyarısı - Son Dakika
17:25 UEFA'dan asker selamı kararı - Son Dakika
17:25 Galatasaray İzmir'de - Son Dakika
17:20 Fatsa ile ilgili önemli projeler istişare edildi - Son Dakika
17:20 İnandık köyünün yeni yerleşimi tamamlanıyor - Son Dakika
17:07 Dilencinin üzerinden çıkan para miktarı şoke etti - Son Dakika
16:35 Kaçak define avcılarına yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 17:29:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alkollü sürücü kamyonetle kontrol noktasına girdi: 1'i polis 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]