Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

28.05.2022 17:25
Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde alkollü sürücü virajı alamayarak bariyerlere çarptı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde alkollü sürücü virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Kazada iki kişi yaralandı.

Olay, Muratlı-Tekirdağ karayolu üzerinde Yeşilsırt Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; alkollü sürücü T.D.'nin idaresindeki 06 SA 631 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada araç sürücüsü T.D. ve araçta yolcu olarak bulunan E.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi.

Kaza mahalline gelen Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri yolda güvenlik önlemleri aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı
Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı

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Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika


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