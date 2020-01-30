Alkollü sürücü kaza yaptı, ağacın arkasına saklandı - Son Dakika

DÜZCE'de, kontrolden çıkan otomobil, takla atıp, yan yattı. Kazadan yara almadan kurtulan ve polislerin ağacın arkasında saklanırken yakaladığı sürücü İlyas Ş., yapılan testte, 2.04 promil alkollü çıktı.

Kaza, dün gece, AFAD kavşağı mevkisinde meydana geldi. İlyas Ş.'nin kullandığı 54 ZC 264 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, takla atıp, yan yattı. Sürücü İlyas Ş. ile yanındaki arkadaşı Seyfi Ö., kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Polisler, kaza yerinde sürücü İlyas Ş.'yi ararken, 200 metre uzaklıktaki ağacın arkasında saklanırken yakaladı. İlyas Ş., yapılan testte, 2.04 promil alkollü çıktı. Polis, İlyas Ş. ve Seyfi Ö.'yü ifadelerini almak üzere karakola götürürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.