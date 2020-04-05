Alkollü sürücü kaza yaptı: Eşi öldü, kendisi ağır yaralı - Son Dakika

BURDUR'da otomobilin takla attığı kazada sürücü Veysel Çavga (32) ağır yaralanırken, eşi Sultan Çavga (33) yaşamını yitirdi. Veysel Çavga'nın alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Burdur- Antalya çevreyolu üzerindeki Ekrem Kabay Parkı yakınlarında meydana geldi. Veysel Çavga'nın kullandığı 15 AZ 111 plakalı otomobil, Antalya istikametinden Sanayi Sitesi yönüne giderken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak karşı şeride geçti, sonra da durdu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler otomobilden fırlayıp, çamlık alana uçan sürücü Veysel Çavga'nın ağır yaralandığını, otomobilde bulunan eşi Sultan Çavga'nın ise yaşamını yitirdiğini belirledi. Veysel Çavga, olay yerindeki ilk müdahale sonrası Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Veysel Çavga buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Sultan Çavga'nın cenazesi ise Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Emniyet ve itfaiye ekipleri çiftin 2 çocuğunun da otomobilde olabileceğini düşünerek, refüjdeki çamlık alanda arama yaptı. Çiftin çocuklarını evde bıraktıkları belirlendi. Diğer yandan aracın içinde içki şişesi bulunurken, sürücü Veysel Çavga'nın yapılan muayenesinde 0.92 promil alkollü olduğu tespit edildi.