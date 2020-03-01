Alkollü sürücü kaza yaptı, gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alkollü sürücü kaza yaptı, gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Alkollü sürücü kaza yaptı, gözyaşlarını tutamadı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, işçi servisi midibüsüne çarpan alkollü sürücü, hurdaya dönen otomobilini görünce ağladı.

Alkollü sürücü kaza yaptı, gözyaşlarını tutamadı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, işçi servisi midibüsüne çarpan alkollü sürücü, hurdaya dönen otomobilini görünce ağladı. Sürücüye 2 bin TL ceza kesilip, ehliyetine el konuldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında, Ereğli- Devrek yolu Yeşiltepe mevkiinde meydana geldi. Gökhan Ç. yönetimindeki 06 MLH 49 plakalı otomobil, fabrikaya işçi taşıyan Raşit Civak'ın kullandığı 81 KE 014 plakalı midibüse çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil hurdaya döndü. Otomobilini gören Gökhan Ç., gözyaşlarına boğuldu. Gökhan Ç.'yi arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Gökhan Ç.'nin yapılan kontrolünde 1.13 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gökhan Ç. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, Gökhan Ç.'ye 2 bin TL ceza kesilerek ehliyetine 6 aylığına el konuldu.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:20 Kaynak: DHA
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