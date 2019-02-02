Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Yaralıyı Bırakıp Kaçtı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan kamyonetteki 1 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarpan kamyonetteki 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü kaçtı.



Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, İncilipınar Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Acıpayam'dan Denizli kent merkezine doğru giden Cafer Kaya yönetimindeki 20 B 6945 plakalı kamyonet, kırmızı ışıkta bekleyen Ömer Savcı yönetimindeki 03 RH 073 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyonette sıkışan Ali Akkeçel yaralanırken, sürücü Cafer Kaya ise kaçtı.



Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Akkeçeli, ambulansla hastaneye kaldırılarak teraviye alındı. Akkeçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Kaçan sürücü Cafer Kaya ise polis ekiplerince yakalanarak emniyete götürüldü. Alkollü olduğu için kaçtığını söylediği öğrenilen Kaya'nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



- Denizli

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