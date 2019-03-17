Son Dakika Haberleri: Alkollü Sürücü Kaza Yaptığı Otomobilde Sıkıştı

Alkollü Sürücü Kaza Yaptığı Otomobilde Sıkıştı

1 saat önce

Isparta'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek kaldırıma çarptı.

Alkollü Sürücü Kaza Yaptığı Otomobilde Sıkıştı, System.String[]
Isparta'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki ağacı devirerek kaldırıma çarptı. Araç içinde sıkışarak yaralanan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Davraz Mahallesi Şehit Tayfun Yavuz Sokağı üzerinde seyreden Ertuğrul Ceyhan M. idaresindeki 32 SK072 plakalı otomobil, sürücünün dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki kaldırıma çarptıktan sonra savrulan otomobil ağacı devirdi. Kazada otomobilde yalnız olan sürücü bulunduğu yerde sıkıştı. Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü bulunduğu yerden güçlükle çıkardı. Yaralı sürücü ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobil kullanılamaz hale gelirken, hastanede gerekli tedavisi tamamlanan sürücünün taburcu edildiği öğrenildi. Öte yandan, kaza sırasında sürücünün alkollü olduğu belirtildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 05:17 Kaynak: İHA

Araç, Isparta, 3. Sayfa
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