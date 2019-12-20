Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 1'i polis 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 1'i polis 6 yaralı - Son Dakika

Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 1'i polis 6 yaralı

6 saat önce

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yol kontrolü yapan polis ve kontrol noktasındaki park halindeki araçlara alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü kullandığı otomobil ile çarptı.

Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 1'i polis 6 yaralı, System.String[]

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde yol kontrolü yapan polis ve kontrol noktasındaki park halindeki araçlara alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü kullandığı otomobil ile çarptı. Kazada; biri polis memuru olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; Gömeç İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki Trafik Denetleme ekipleri; İzmir ile Çanakkale'yi birbirine bağlayan E-87 Karayolu üzeri Karaağaç Mahallesi'nde yol kontrolü görevini yapıyordu.

Ekiplerin kontrolünü yaptıkları yol kenarındaki iki araca ve o an görev yapan polis memuruna Ayvalık istikametinden gelen ve 190 promil alkollü olduğu iddia edilen T.H. yönetimindeki 10 BNC 35 plakalı bir araç hızla arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 35 EMF 23 otomobil ile 06 HC 8426 plakalı kapalı kasa kamyonet de birbirine girdi.

Kazada; olay mahallinde denetim görevi yapan trafik polisi Ö.A., sürücü T.H ve henüz isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerlerden kurtarırken, yaralılar daha sonra ambulanslarla Gömeç ve Ayvalık Devlet Hastanelerine kaldırılarak müşahede altına alındı.

Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memuru Ö.A.'nın vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu, hayati tehlikeyi ise atlattığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Ayvalık, Gömeç, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:05 Kaynak: İHA
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