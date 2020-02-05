Alkollü sürücü kazaya neden oldu - Son Dakika
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Alkollü sürücü kazaya neden oldu

6 saat önce

Eskişehir'de, alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki tarım aracına çaparak takla attı.

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Eskişehir'de, alkollü olduğu iddia edilen sürücü park halindeki tarım aracına çaparak takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralandı.


Kaza, 71 Evler Mahallesi Çevre Yolu Meydanı'nda dün akşam saat 20.35'te meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen M.K.B. (45) idaresindeki 09 RR 445 plakalı araç, T.Ö.'ye ait park halindeki tarım aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak yol kenarına savrulan araçta sürücü M.K.B. yaralandı.


Vatandaşların ihbarıyla olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Eskişehir Şehir Hastanesine sevk etti.


Öte yandan polis, kaza hakkında inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:04 Kaynak: İHA
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