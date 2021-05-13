Alkollü sürücü kendini kurtaran itfaiyecilere saldırdı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin takla atması sonucu 2 kişi araçta sıkıştı. Alkollü sürücü, kendini kurtaran itfaiye ekipleri, polis ve jandarmalara saldırdı.

Kaza gece saatlerinde, D-650 Karayolu Geyve Karaçam Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İbrahim Zengin idaresindeki 16 K 8708 plakalı otomobil ile bariyerlere çarptı. Takla atan araçta sürücü İbrahim Zengin ve Emirhan Öz yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri takla atan otomobildeki İbrahim Zengin ve Emirhan Öz'ü kurtardı. Kendisini kurtaran itfaiyecilere küfür eden ve saldıran İbrahim Zengin, bir polis memuruna ve jandarma ekibine de saldırınca kelepçelenerek gözaltına alındı. Yaralanan Emirhan Öz ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İbrahim Zengin de jandarma ekiplerinin eşliğinde hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.