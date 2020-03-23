Alkollü sürücü, kendisini tedavi eden sağlık görevlisini, ardından da gazeteciyi darbetti - Son Dakika

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Alkollü sürücü, kendisini tedavi eden sağlık görevlisini, ardından da gazeteciyi darbetti
6 saat önce
Alkollü sürücü, kendisini tedavi eden sağlık görevlisini, ardından da gazeteciyi darbetti(ek)
Alkollü sürücü, kendisini tedavi eden sağlık görevlisini, ardından da gazeteciyi darbetti(ek)
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 10:11 Kaynak: DHA
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