Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı - Son Dakika

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araca çarptı
17.11.2020 23:50
Kırıkkale'de alkollü sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı.
Kırıkkale'de alkollü sürücü, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Bahşılı ilçesi merkez Atatürk Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, E.D. idaresindeki 06 EV 1710 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen İ.A.'nın kullandığı 35 GD 3338 plakalı araca arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil kaldırıma da çıkarak trafik lambasının direğine çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücü E.D.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE
Son Dakika Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmek kırıldı Manchester City, Aguero'nun ayrılması durumunda Haaland'ı transfer etmeyi planlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerini açıkladı, televizyon kanallarını karmaşa sardı Ümraniye'de hareketli dakikalar! Canlı bomba olduğunu söyleyen şahıs paniğe neden oldu Sergen Yalçın, kendisini eleştiren Tümer Metin'e ateş püskürdü: Kapasitesi yetmez Yeni tedbirler açıklandı! Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Hollanda, Türkiye ve Azerbaycan'a Dağlık Karabağ savaşı nedeniyle yaptırım kararı aldı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri madde madde sıraladı! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geri döndü