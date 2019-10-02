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Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı

1 saat önce

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca arkadan çarptı.

Alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı, System.String[]

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir araca arkadan çarptı. Kazada, arkadan çarpan otomobilin alkollü sürücüsü ve arkadaşı yaralandı.


Kaza saat 22.00 sıralarında Orhangazi'de ana yol üzerine meydana geldi. İddiaya göre, Alican S. (58) idaresindeki 77 AL 531 plakalı otomobil, Yalova istikametine doğru seyir halindeyken, eski kaymakamlık lojmanı bölgesindeki trafik ışıklarında kırmızı ışıkta duran Recai Şengül'ün (45) kullandığı 33 KL 1929 plakalı bir başka otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrasında arkadan çarpan otomobilde bulunan ve 2.20 promil alkollü olduğu belirlenen Alican S. ile yanında yolcu olarak bulunan ve 2.16 promül alkollü olduğu belirlenen Mustafa Şahin (57) yaralandı. Yaralı iki şahıs kaza sonrasında araçtan inip yürüyerek olay yerinden ayrılmak isterken polis tarafından müdahale edildi. Yaralılar, çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hurdaya dönen alkollü sürücülerin otomobilinde çok sayıda bira şişesi bulundu. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Orhangazi, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
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