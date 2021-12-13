Üye Girişi
ADANA-ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KOVALAMA SONUCU YAKALANDI - Son Dakika

ADANA-ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KOVALAMA SONUCU YAKALANDI

13.12.2021 03:59
ADANA-ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KOVALAMA SONUCU YAKALANDI

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, iki arkadaşıyla birlikte yaklaşık 10 kilometre süren kovalamanın ardından yakalandı.

ADANA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, iki arkadaşıyla birlikte yaklaşık 10 kilometre süren kovalamanın ardından yakalandı. İsminin Burkay T. olduğu belirlenen sürücünün, 1.49 promil alkollü olduğu tespit edilirken, işlediği trafik suçlarından ötürü de bin 653 para cezası kesildi.

Saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan polis ekibi, şüphelendiği 01 HK 267 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'ndan Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'na dönün sürücü, daha sonra ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Peşine düşen polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen sürücü, Öğretmenler Bulvarı, ardından da Bülent Ecevit Bulvarı'na çıktı. Ara sokaklar ve ana arterlerde yaklaşık 10 kilometre süren kovalamanın ardından araç, önü polis ekiplerince kesilerek yakalandı. Sürücü ve iki arkadaşını araçtan indiren polis, arama yaptı. Otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, isminin Burkay T. olduğu öğrenilen sürücünün yapılan kontrolünde 1.49 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Alkollü araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak ve kaçarken trafik kurallarını ihlal etmekten 1653 lira para cezası kesilen sürücü Burkay T.'ye, gözaltına alınarak Şehit Mustafa Sarı Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

ADANA-ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KOVALAMA SONUCU YAKALANDI
ADANA-ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KOVALAMA SONUCU YAKALANDI
ADANA-ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KOVALAMA SONUCU YAKALANDI
ADANA-ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KOVALAMA SONUCU YAKALANDI

Para Cezası, Tragger, Seyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA-ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KOVALAMA SONUCU YAKALANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı 22:30 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı
Hakeme yaptığı skandal hareketle maçı tatil ettirdi 20:40 Hakeme yaptığı skandal hareketle maçı tatil ettirdi Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz 19:07 Biden'dan Putin'e açık Ukrayna tehdidi: İşgal halinde korkunç bedel ödersiniz Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi 17:55 Yağışlı havada lüks aracıyla sürat yapan iş insanı yaşamını yitirdi 17:35 "Barış ve kardeşlik" için güvercin uçurmuşlardı! TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! 17:17 TikTok'ta paylaşılan videoya tepki yağıyor! Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısını evinin balkonundan kurşun yağmuruna tuttu 15:50 Her şey ailesinin gözü önünde oldu! Tartıştığı kiracısını evinin balkonundan kurşun yağmuruna tuttu Maç değil aynı zamanda para da kazandırıyor! Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'in kasasına önemli katkı 15:07 Maç değil aynı zamanda para da kazandırıyor! Emre Belözoğlu'ndan Başakşehir'in kasasına önemli katkı

Son Dakika Haberleri
23:52 Eşiyle barışan kadın, çıkan tartışmada vurularak öldürüldü
23:45 Sedat Peker belgeselinde bomba açıklamalarda bulunan Bülent Arınç: Peker belgeselinde olduğumu söylemediler
23:31 Önder Karaveli, Kayseri zaferiyle gönülleri fethetti!
23:11 7 yaşındaki kızını öldürüp intihar girişiminde bulundu
23:11 Bülent Arınç ve Barış Pehlivan arasında canlı yayında sert tartışma: Oturun oturduğunuz yerde
23:00 Oğuzhan Özyakup'tan zafer sonrası Fenerbahçe mesajı: Mecburuz
22:29 Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomi eleştirisi: Muhatabı artık Sayın Cumhurbaşkanı
22:12 Herkesin atladığı maaş detayını Rıdvan Dilmen gördü: Dünyada tek olur Beşiktaş
22:01 Sedat Peker, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı
21:40 Ahmet Çakar'dan olay suçlama: Sergen'i sabote etmişler
Gülben Ergen yaptığı efektle sosyal medyanın diline düştü Gülben Ergen yaptığı efektle sosyal medyanın diline düştü         
23:04
Sözleşmeli er, kadın polisi 3 kez bıçakladı Sözleşmeli er, kadın polisi 3 kez bıçakladı         
21:29
Aldığı iş makinesini parçalayan hurdacı, kestiği 3 tonluk parçanın altında kalarak yaşamını yitirdi Aldığı iş makinesini parçalayan hurdacı, kestiği 3 tonluk parçanın altında kalarak yaşamını yitirdi         
19:13
Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket Tarihi yenilgi sonrası Sumudica'dan tribünlere olay hareket         
18:42
Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi Berfin Özek, yüzüne kezzap atan eski erkek arkadaşı ile evlendi         
17:45
Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke         
17:22
Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar Tiryakilere yeni bir kötü haber daha! Bir sigara grubuna daha zam geldi, işte güncel fiyatlar         
16:11
Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı Yeni duyanlar çok şaşırdı! Yargı'nın Eren Komiseri Uğur Aslan'ın 22 yıllık eşi ünlü dizilerin senaristi çıktı         
15:33
Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı Devlet Bahçeli, 9 yıldır bütçe görüşmelerinde neden söz almıyor? İşte merak edilen sorunun cevabı         
14:53
Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı Son Dakika: Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde, kanun teklifinden çıkarıldı         
14:52
Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni Yeni kadro açıklandı, ada fena karışacak! Survivor All Star'da aşk dörtgeni         
14:50
Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler Acun Ilıcalı, Survivor All Star'ın kadrosunu açıkladı! İşte ünlüler takımındaki isimler         
12:47
Yönetimin kriterleri onu işaret ediyor! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi Yönetimin kriterleri onu işaret ediyor! Beşiktaş'ın yeni hocası artık belli gibi         
12:34
Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek Meteoroloji 12 Aralık tarihli raporunu yayınladı! Sağanak yağışlardan sonra Marmara'da kar yağışı etkisini gösterecek         
09:33
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı         
09:04
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2021 04:12:06. #1.13#
SON DAKİKA: ADANA-ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KOVALAMA SONUCU YAKALANDI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement