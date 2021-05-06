ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KOVALAMACASI, KAMERALARA YANSIDI - Son Dakika

Antalya'da arkadaşı ile birlikte polis kontrolünden kaçan alkollü sürücü E.Ç., kullandığı otomobille hız sınırını aştı.

*- Yakalanan iki kişiye 10 bin lira ceza yazıldı.

*- Cadde üzerinde oturan semt sakinleri, polisi alarma geçiren o anları ve çiftin yakalanmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İçişleri Bakanlığı'nın 17 günlük 'tam kapanma' genelgesine rağmen kısıtlama saatlerinde kadın arkadaşı A.D. ile sokağa çıkan E.Ç., kullandığı otomobille polis kontrolüne takıldı. Dün saat 22.00 sıralarında yaşanan olayda, kontrol noktasından aracıyla kaçan E.Ç.'nin peşine motorize yunus timleri düştü. Adnan Menderes Bulvarı, Güllük Caddesi'nde hız sınırını aşan ve sirenlerin çaldığı kovalamaca film sahnelerini aratmadı. Önünü kesen motorize yunus timine çarpıp yola devam eden E.Ç., Konyaaltı Caddesi'nde onlarca polis ekibinin sıkıştırmasıyla yakalandı.

E.Ç. ve kadın arkadaşı A.D., yakalandıktan sonra refüje yatırılıp ters kelepçe takıldı. Araçta yapılan aramada onlarca alkol şişesi bulundu. Yapılan kontrolde 2.59 promil alkollü çıkan E.Ç. ile A.D.'ye, 'alkollü araç kullanma', 'maske takmama', 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürme', 'kırmızı ışık ihlali', 'kısıtlama ihlali' suçlarından toplam 10 bin lira ceza kesildi. E.Ç.'nin ehliyetine de el konuldu.

E.Ç. ile yunus motorize timlerinin kentin ana caddelerindeki kovalamaca anları, semt sakinlerinin cep telefonu kameralarına da yansıdı.