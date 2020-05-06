Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı - Son Dakika

Alkollü sürücü Kuşadası polisinden kaçamadı
1 saat önce
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.
Olay saat 03.00 sıralarında Kuştur polis noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Çeşme ilçesinden Kuşadası'na gelen Mehmet E. yönetimindeki 35 UML 58 plakalı otomobil polis kontrol noktasında dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kovalamaca bir buçuk kilometre sonra Devlet Hastanesi kavşağında son buldu. Devriye gezen ekipler tarafından kapatılan yolda durdurulan araçtan sürücü indirildi. Yapılan testte sürücü Mehmet E.'nin 314 promil alkollü olduğu öğrenildi. Hıfzıssıhha kanununa muhalefetten 3 bin 150 Lira, ayrıca dur ihtarına uymama ve alkolden cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 6 ay süre ile el konulan alkollü sürücü işlemlerinin yapılması için karakola götürüldü. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 03:50 Kaynak: İHA
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