Alkollü sürücü minibüse çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Alkollü sürücü minibüse çarptı: 4 yaralı

Bacağından yaralanan alkollü sürücü ayakta durmakta güçlük çekti

Otomobilin arkadan çarptığı minibüs peyzaj alanına çıkarak durabildi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında sürücünün 167 promil alkollü olduğu otomobil önünde seyir eden minibüse çarptı. 4 kişinin yaralandığı kazada savrulan minibüs yol ortasındaki peyzaj alanına çıkarak durabildi.

Kaza, Afyonkarahisar- Eskişehir karayolu üzeri Erenler Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Efe Ç., idaresindeki 34 AR 9840 idaresindeki otomobil önünde seyir halinde olan Hüseyin Çakır yönetimindeki 03 ACB 905 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan minibüs yol ortasındaki peyzaj alanına çıkarak durabildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet Efe Ç., ile birlikte D.Y. (15), Elmas Büke ile minibüsteki Cevriye Coşkun isimli kadın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sürücünün 167 promil alkollü olduğu ortaya çıktı!

Kazanın ardından bacağından yaralanan sürücü Mehmet Efe Ç.'nin alkolünde etkisiyle ayakta durmakta zorluk çektiği görülürken, polis genci kaldırıma oturtarak sakinleştirmeye çalıştı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatılırken, sürücünün hastanede yapılan muayenesinde ise 167 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, minibüsün şoförü Hüseyin Çakır kaza esnasında büyük korku yaşadıklarını kaydederek, minibüsün boş olmasının olası bir facianın önüne geçtiğini ifade etti.