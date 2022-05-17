Alkollü sürücü minibüsle tramvay yoluna girdi - Son Dakika
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Alkollü sürücü minibüsle tramvay yoluna girdi

17.05.2022 11:38
Alkollü sürücü minibüsle tramvay yoluna girdi

Konya'da kontrolden çıkan alkollü sürücünün kullandığı minibüs tramvay yoluna girdi.

Konya'da kontrolden çıkan alkollü sürücünün kullandığı minibüs tramvay yoluna girdi. Bir süre aksayan tramvay seferleri aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza, saat 08.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ahmet Hilmi Nalçacı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara Caddesi sanayiler bölgesinde maddi hasarlı trafik kazasına karışan ve kaza mahallini terk ederek kent merkezi istikametine gelen Musa Y. idaresindeki 42 C 0382 plakalı yolcu bulunmayan işçi servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir korkulukları yıkıp tramvay yoluna girdi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından sürücü Musa Y'nin kontrolleri yapılırken, sürücünün yapılan alkol muayenesinde 2.01 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri sürücüye 'alkollü araç kullanma ve araç muayenesini yaptırmamaktan işlem yapılırken, araç trafikten men edildi. Sürücü ise trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan adli işlem yapılmak üzere adli kolluk birimine teslim edildi. Minibüs tramvay yolundan kaldırılarak emniyet otoparkına çekilirken, tramvay seferleri tekrar başladı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Alkollü sürücü minibüsle tramvay yoluna girdi
Alkollü sürücü minibüsle tramvay yoluna girdi
Alkollü sürücü minibüsle tramvay yoluna girdi
Alkollü sürücü minibüsle tramvay yoluna girdi

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Tramvay, Minibüs, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü minibüsle tramvay yoluna girdi - Son Dakika


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