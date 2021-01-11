Alkollü sürücü mola yerine gitmek isteyen kamyoncuyu ezdi - Son Dakika

Alkollü sürücü mola yerine gitmek isteyen kamyoncuyu ezdi

11.01.2021 23:26

Alkollü sürücü mola yerine gitmek isteyen kamyoncuyu ezdi Denizli'de dinlenme tesislerde yemek ihtiyacını karşılamak için mola veren 67 yaşındaki kamyon şoförü karşıya geçmek istediği sırada otomobil çarptı.

Alkollü sürücü mola yerine gitmek isteyen kamyoncuyu ezdi

DENİZLİ - Denizli'de dinlenme tesislerde yemek ihtiyacını karşılamak için mola veren 67 yaşındaki kamyon şoförü karşıya geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Alkollü sürücünün çarptığı kamyon şoförü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Honaz ilçesi Denizli-Afyonkarahisar yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 32 E 3236 plakalı mermer yüklü kamyonu ile Isparta'dan yola çıkan Ali Yücedağ (67), Kaklık Mahallesinde yemek ihtiyacını karşılamak için mola verdi. Anayol üzerinden karşı geçmek isteyen Yücedağ'a aynı yönden gelen Ali Savaşır idaresindeki 20 ACM 851 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın ardından ne olduğunu anlayamayan Savaşır, otomobilini kenara çekere olan biteni anlamaya çalıştı. O sırada mola yerinde bulunan ve olayı gören diğer vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Yücedağ'a ilk müdahalede bulunmak istediği sırada hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü alkollü olduğunu itiraf etti

Jandarma Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet Savcısının bölgedeki incelemelerinin ardından Yücadağ'ın cansız bedeni Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Savaşır'ı gözaltına aldı. Olay yerinde de alkollü olduğunu ifade eden sürücü Savaşır'ın 0,80 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alkollü sürücü mola yerine gitmek isteyen kamyoncuyu ezdi
Alkollü sürücü mola yerine gitmek isteyen kamyoncuyu ezdi
Alkollü sürücü mola yerine gitmek isteyen kamyoncuyu ezdi
Alkollü sürücü mola yerine gitmek isteyen kamyoncuyu ezdi
Alkollü sürücü mola yerine gitmek isteyen kamyoncuyu ezdi
Alkollü sürücü mola yerine gitmek isteyen kamyoncuyu ezdi
Alkollü sürücü mola yerine gitmek isteyen kamyoncuyu ezdi
Alkollü sürücü mola yerine gitmek isteyen kamyoncuyu ezdi

Jandarma, Denizli, Isparta, Kaklık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü mola yerine gitmek isteyen kamyoncuyu ezdi - Son Dakika


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