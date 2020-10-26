Alkollü sürücü motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Alkollü sürücü motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı

26.10.2020 22:14
Alkollü sürücü motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü motosikleti fark etmeyip arkadan çarptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü motosikleti fark etmeyip arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bayraklıdede Mahallesi Selçuk Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir petrol istasyonundan yakıt alıp yola çıkan 09 BAU 60 plakalı motosiklet sürücüsü O.E., polis noktasına geldiği sırada yavaşladı. Arkadan gelen Necmi D. idaresindeki 09 ACV 965 plakalı Ford marka otomobil motosikleti fark etmeyip arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile yaralı Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan testte sürücü Necmi D.'nin 179 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - AYDIN

Alkollü sürücü motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı
Alkollü sürücü motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı
Alkollü sürücü motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı
Alkollü sürücü motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı

Kuşadası, Selçuk, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alkollü sürücü motosiklete arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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