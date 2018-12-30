Alkollü Sürücü Ne Yaptıysa Ehliyetini Kurtaramadı
52 dakika önce
Alkollü sürücü ne yaptıysa ehliyetini kurtaramadı Trafik polislerine direnin alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, bin 2 TL trafik cezası kesildiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü polise zorluk çıkardı.
Alkollü sürücü ne yaptıysa ehliyetini kurtaramadı
Trafik polislerine direnin alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, bin 2 TL trafik cezası kesildi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü polise zorluk çıkardı. Hastane kontrolünde 1.52 promil alkollü oluğu tespit edilen sürücüye, bin 2 TL trafik cezası uygulanırken, ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.
Kaza, sabaha karşı Dulkadiroğlu
ilçesi Azerbaycan
Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali K. yönetimindeki 07 EF 013 plakalı otomobille seyir halindeyken, önünde seyreden 46 BH 026 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, maddi hasar oluştu.
Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekiplerine direnen ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücünün, hastane kontrolünde 1.52 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücüye, bin 2 TL trafik cezası kesildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:26 Kaynak: İHA
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