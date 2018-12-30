Son Dakika Haberleri: Alkollü Sürücü Ne Yaptıysa Ehliyetini Kurtaramadı

Alkollü Sürücü Ne Yaptıysa Ehliyetini Kurtaramadı

52 dakika önce

Alkollü sürücü ne yaptıysa ehliyetini kurtaramadı Trafik polislerine direnin alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, bin 2 TL trafik cezası kesildiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü polise zorluk çıkardı.

Alkollü sürücü ne yaptıysa ehliyetini kurtaramadı
Trafik polislerine direnin alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu, bin 2 TL trafik cezası kesildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonrası alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü polise zorluk çıkardı. Hastane kontrolünde 1.52 promil alkollü oluğu tespit edilen sürücüye, bin 2 TL trafik cezası uygulanırken, ehliyetine ise 6 ay süreyle el konuldu.
Kaza, sabaha karşı Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ali K. yönetimindeki 07 EF 013 plakalı otomobille seyir halindeyken, önünde seyreden 46 BH 026 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, maddi hasar oluştu.
Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekiplerine direnen ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücünün, hastane kontrolünde 1.52 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücüye, bin 2 TL trafik cezası kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:26 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kanye West, Eşi Kim Kardashian'a Yılbaşında 73 Milyon TL'lik Ev Hediye Aldı Yeni Yılda Asgari Ücret 2 Bin 20 TL Olurken, Balçova Belediyesi Asgari Ücreti 2 Bin 300 TL Yaptı

Değişen Hava Durumu Balık Fiyatlarını Etkiliyor! Hamsi 10-15 TL Arasında Satılıyor Genç Adam, Tartıştığı Ağabeyini Tabanca ile Öldürüp Tuvalete Gömdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 15:18:53. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alkollü Sürücü Ne Yaptıysa Ehliyetini Kurtaramadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]